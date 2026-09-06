В Кремле "не поняли" выступление премьера Армении на родном языке на международном форуме

В Кремле выразили удивление тем, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем выступлении на саммите Шанхайской организации сотрудничества говорил на родном языке, а не на русском.

Как сообщает "Интерфакс", пишет "Европейская правда", об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Песков удивился решению Пашиняна выступить на саммите ШОС на армянском, а не на русском языке, но сказал, что Москва "уважает" его выбор.

"Да, это был сигнал – заявить о суверенности Армении. Почему только об этом нельзя заявить на русском языке, честно говоря, мы не поняли… Но это выбор главы государства, мы его уважаем", – сказал пресс-секретарь.

Напомним, премьер Армении Никол Пашинян в рамках правительственной программы анонсировал подготовку подачи заявки на вступление в Евросоюз.

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