Як героїзація воєнного злочинця створила вибух у відносинах Сербії з ЄС

7 вересня у Белграді з державними почестями поховали воєнного злочинця Ратко Младича. Генерал колишньої Югославії, який очолював армію Республіки Сербської під час війн на Балканах, помер в ув’язненні.

"Боснійський м'ясник" був засуджений Міжнародним трибуналом для колишньої Югославії (МТКЮ) до довічного ув'язнення.

У Сербії демонстративно перетворили похорон на державний захід, який відвідали шість міністрів чинного уряду Сербії, а також син президента країни Данило Вучич.

Про те, навіщо Сербія пішла на крок, який призвів до конфлікту з ЄС, читайте в статті Юрія Панченка та Володимира Цибульника Найвища шана для "генерала-м’ясника". Як Сербія зупиняє рух до ЄС заради воєнного злочинця. Далі – стислий її виклад.

Як не парадоксально це звучить, але формально Сербія, влаштувавши ушанування воєнного злочинця, не порушила правил Міжнародного трибуналу для колишньої Югославії – трибуналу, за вироком якого він відбував покарання.

Суд не обмежує церемонію прощання з людиною.

Але те, що відбулося у Белграді, було не просто похороном. По суті, влада Сербії влаштувала публічну демонстрацію того, що вона не визнає вирок МТКЮ, та кинула виклик міжнародному правосуддю.

Звичайно, що ЄС не міг толерувати такі дії країни, яка є кандидатом на членство у євроспільноті.

"Будь-яке прославляння воєнних злочинців, заперечення геноциду та ревізіонізм суперечать найбазовішим європейським цінностям і для них немає місця ні в Європейському Союзі, ні в країнах, які є кандидатами на членство в ньому", – заявив речник Єврокомісії Крістіан Віганд.

Наразі відомо про те, що свій візит до Сербії скасувала – саме через невідповідність прославлення воєнних злочинців фундаментальним цінностям ЄС – комісарка з питань розширення Марта Кос.

Також можливе скасування раніше запланованого візиту до Сербії президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Із засудженням подій у Белграді виступили і Сполучені Штати – у Вашингтоні солідаризувалися з позицією ЄС щодо "неприпустимості" вшанування воєнного злочинця та засудили спроби ревізії історії через героїзацію Младича.

Найрізкіші заяви пролунали з країн ЄС, що є сусідами Сербії.

Тепер Сербії стане набагато складніше продовжувати європейський курс, якщо це взагалі можливо.

Навіщо сербська влада та особисто президент Вучич свідомо пішли на таке загострення?

Відповідь на це криється у ще одній події, що відбулася 7 вересня. В цей день – відразу після похорону Младича, на позачерговому засіданні уряду – прем’єр-міністр Сербії Джуро Мацут звернувся до президента Александара Вучича з проханням розпустити парламент та призначити дострокові вибори.

Попередньо вони мають пройти 25 жовтня і є особливо важливими для Вучича.

У цю виборчу кампанію Сербія входить в умовах потужних антивладних протестів, що тривають майже два роки. І з вкрай низькими показниками довіри до влади.

Саме тому Вучичу був потрібен культ Младича, щоб укріпити свій рейтинг серед правоконсервативного електорату. А разом із тим – вбити клин в опозицію, де є як проєвропейські сили, які засуджують героїзацію воєнного злочинця, так і радикали, яких скоріше можна назвати однодумцями Младича.

Ціна цієї "електоральної спецоперації" – посилення напруги на Балканах та різке погіршення відносин Сербії з ЄС. А можливо – замороження кандидатського статусу Сербії.

Проте, як виглядає, ця ціна не здається Александру Вучичу завеликою для збереження влади.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка та Володимира Цибульника Найвища шана для "генерала-м’ясника". Як Сербія зупиняє рух до ЄС заради воєнного злочинця.