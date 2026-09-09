Как героизация военного преступника вызвала резкий разрыв в отношениях Сербии с ЕС

7 сентября в Белграде с государственными почестями похоронили военного преступника Ратко Младича. Генерал бывшей Югославии, возглавлявший армию Республики Сербской во время войн на Балканах, скончался в заключении.

"Боснийский мясник" был приговорен Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) к пожизненному заключению.

В Сербии демонстративно превратили похороны в государственное мероприятие, которое посетили шесть министров действующего правительства Сербии, а также сын президента страны Данило Вучич.

О том, зачем Сербия пошла на шаг, который привел к конфликту с ЕС, читайте в статье Юрия Панченко и Владимира Цибульника Высшая честь для "генерала-мясника". Как Сербия останавливает движение в ЕС ради военного преступника. Далее – краткое изложение статьи.

Как ни парадоксально это звучит, но формально Сербия, устроив поминки военному преступнику, не нарушила правил Международного трибунала по бывшей Югославии – трибунала, по приговору которого он отбывал наказание.

Суд не ограничивает церемонию прощания с человеком.

Но то, что произошло в Белграде, было не просто похоронами. По сути, власти Сербии устроили публичную демонстрацию того, что они не признают приговор МТКЮ, и бросили вызов международному правосудию.

Разумеется, ЕС не мог терпеть такие действия страны, которая является кандидатом на вступление в евросообщество.

"Любое прославление военных преступников, отрицание геноцида и ревизионизм противоречат самым базовым европейским ценностям, и им нет места ни в Европейском Союзе, ни в странах, являющихся кандидатами на членство в нём", – заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Кристиан Виганд.

На данный момент известно, что свой визит в Сербию отменила – именно из-за несоответствия прославления военных преступников фундаментальным ценностям ЕС – комиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Также возможна отмена ранее запланированного визита в Сербию председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

С осуждением событий в Белграде выступили и Соединённые Штаты – в Вашингтоне выразили солидарность с позицией ЕС относительно "недопустимости" чествования военного преступника и осудили попытки пересмотра истории посредством героизации Младича.

Самые резкие заявления прозвучали из стран ЕС, граничащих с Сербией.

Теперь Сербии станет гораздо сложнее продолжать европейский курс, если это вообще возможно.

Зачем сербские власти и лично президент Вучич сознательно пошли на такое обострение?

Ответ на этот вопрос кроется в ещё одном событии, произошедшем 7 сентября. В этот день – сразу после похорон Младича, на внеочередном заседании правительства – премьер-министр Сербии Джуро Мацут обратился к президенту Александару Вучичу с просьбой распустить парламент и назначить досрочные выборы.

Предполагается, что они пройдут 25 октября и имеют особое значение для Вучича.

В эту избирательную кампанию Сербия вступает в условиях мощных антиправительственных протестов, продолжающихся уже почти два года. И с крайне низкими показателями доверия к власти.

Именно поэтому Вучичу был нужен культ Младича, чтобы укрепить свой рейтинг среди правоконсервативного электората. А вместе с тем – вбить клин в оппозицию, где есть как проевропейские силы, осуждающие героизацию военного преступника, так и радикалы, которых скорее можно назвать единомышленниками Младича.

Цена этой "электоральной спецоперации" – усиление напряженности на Балканах и резкое ухудшение отношений Сербии с ЕС. А возможно – замораживание кандидатского статуса Сербии.

Однако, судя по всему, эта цена не кажется Александру Вучичу слишком высокой для сохранения власти.

Подробнее – в материале Юрия Панченко и Владимира Цыбульника Высшая честь для "генерала-мясника". Как Сербия останавливает движение в ЕС ради военного преступника.