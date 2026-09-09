У Варшаві поляк побив українця на пішохідному переході

33-річний поляк без жодних причин напав на молодого українця у Варшаві.

Про це інформує RMF24, пише "Європейська правда".

Інцидент стався на пішохідному переході на перехресті вулиць Новий Світ та Свентокшиська у столиці Польщі. Група людей почала переходити вулицю на зелене світло. Тоді один із чоловіків несподівано вдарив кулаком по голові 20-річного українця, а потім втік.

Українець впав посеред проїжджої частини та втратив свідомість. У постраждалого – вибитий зуб та садна на обличчі. Допомогу йому надали перехожі, які викликали поліцію.

Незабаром патруль затримав нападника. Під час допиту 33-річний чоловік не зміг пояснити мотиви своєї поведінки. Однак з’ясувалося, що він уже скоював схоже побиття і відсидів майже рік за ґратами за жорстокий напад на 86-річну жінку, яку вдарив ногою в спину в одному з торгових центрів.

Чоловіку висунули звинувачення, за які йому загрожує п’ять років позбавлення волі, однак у в’язницю він може потрапити на довший термін, як рецидивіст. Крім того, слідчі кваліфікували це побиття як хуліганство.

Нагадаємо, останнім часом у Польщі почастішали напади на українців. Зокрема, троє поляків постали перед судом у зв’язку з жорстоким побиттям громадянина України в Радомі. А у Кракові 39-річний чоловік ображав українську пару. А у Гданську чоловік напав на перехожого українця і двох місцевих мешканців поляків, яких назвав "бандерівцями".