В Варшаве поляк избил украинца на пешеходном переходе

33-летний поляк без всякой причины напал на молодого украинца в Варшаве.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел на пешеходном переходе на перекрестке улиц Новый Свет и Свентокшиска в столице Польши. Группа людей начала переходить улицу на зеленый свет. Тогда один из мужчин неожиданно ударил кулаком по голове 20-летнего украинца, а затем скрылся.

Украинец упал посреди проезжей части и потерял сознание. У пострадавшего – выбитый зуб и ссадины на лице. Помощь ему оказали прохожие, которые вызвали полицию.

Вскоре патруль задержал нападавшего. Во время допроса 33-летний мужчина не смог объяснить мотивы своего поведения. Однако выяснилось, что он уже совершал подобное избиение и отсидел почти год за решеткой за жестокое нападение на 86-летнюю женщину, которую ударил ногой в спину в одном из торговых центров.

Мужчине предъявили обвинения, по которым ему грозит пять лет лишения свободы, однако в тюрьму он может попасть на более длительный срок как рецидивист. Кроме того, следователи квалифицировали это избиение как хулиганство.

Напомним, в последнее время в Польше участились нападения на украинцев. В частности, трое поляков предстали перед судом в связи с жестоким избиением гражданина Украины в Радоме. А в Кракове 39-летний мужчина оскорблял украинскую пару. А в Гданьске мужчина напал на прохожего украинца и двух местных жителей-поляков, которых назвал "бандеровцами".