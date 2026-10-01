Чому у Словаччині можуть оголосити дострокові вибори і на що сподівається Фіцо

Рівно три роки тому – 30 вересня 2023 року – після дострокових парламентських виборів до влади у Словаччині повернувся прем’єр Роберт Фіцо. Відтоді країну не раз охоплювали антиурядові протести, строката коаліція ніколи не видавалася стабільною, а політичні оглядачі час від часу говорили про можливість її розвалу.

Проте лише зараз, за рік до планових парламентських виборів, саме дострокові виглядають цілком реалістичним сценарієм.

Про те, як у Словаччині найближчим часом можуть розгортатися події і чого очікувати Україні, читайте в статті співзасновника "Європейської правди" Юрія Панченка Фіцо без більшості: чи будуть у Словаччині дочасні вибори і що це означатиме для України. Далі – стислий її виклад.

27 вересня словацький прем’єр Роберт Фіцо під час теледебатів попередив що, у січні 2027 року можуть відбутися дострокові парламентські вибори.

І все через конфлікт у коаліційні Словацькій національній партії (СНП).

Лідер партії Андрей Данко невдоволений тим, що міністр від їхньої політичної сили Томаш Тараба, який очолює міністерство охорони довкілля, не узгоджує свою політику з партійним керівництвом. Політика Тараби, особливо у сфері зеленої енергетики, не відповідає партійному курсу, а тому її погано сприймає ядерний електорат Словацької національної партії.

У відповідь міністр почав шантажувати уряд ти, що парламентська коаліція втратить його та двох близьких до нього депутатів.

Наразі коаліція має лише 78 мандатів у 150-місному парламенті. Втрата трьох з них означатиме втрату більшості.

Але, попри шантаж і намагання прем’єра Роберта Фіцо владнати ситуацію, Андрей Данко, відповідно до коаліційних домовленостей, подав офіційний запит про відкликання міністра з квоти своєї партії і 29 вересня Томаша Тарабу відправили у відставку.

Таке рішення саме по собі є сенсацією. Востаннє у Словаччині опозиції вдалося звільнити міністра аж 33 роки тому.

Проте набагато важливіше інше – за рік до чергових виборів Роберт Фіцо втратив парламентську більшість. Зрозуміло, що у коаліції тепер може перебувати або група Данко, або група Тараби – і жоден із цих сценаріїв не дає можливості відновити парламентську більшість.

Тепер для кожного голосування коаліції буде потрібно шукати голоси у своїх опонентів. А це також може стати причиною відставки уряду – наприклад, якщо він не зможе вчасно забезпечити ухвалення закону про держбюджет. Наразі це виглядає найімовірнішим сценарієм, що веде до відставки уряду та дострокових виборів.

Причому Роберт Фіцо може довести до цього так, щоб вийти з цієї бійки зі зростанням рейтингу. Наприклад – запропонувати парламенту наперед неприйнятний популістичний бюджет з роздутими соцвиплатами, провалити його у парламенті, а потім – звинуватити усі інші партії у тому, що вони "не дбають про народ", і на цьому тлі піти на перевибори.

Крім того, збереження уряду меншості може вести до подальшого зниження рейтингів усіх коаліційних партій. Тому дострокові вибори дають Фіцо шанс уникнути подальших втрат.

Які шанси, що у разі нових виборів до влади прийдуть партії, що декларують підтримку України? Наразі досить високі.

Це визнають і у владній коаліції.

У нинішньої опозиції є всі шанси отримати сукупно більшість та сформувати новий уряд. За такого сценарію ключовим кандидатом на посаду нового прем’єра є Міхал Шимечка, лідер "Прогресивної Словаччини". Ця партія з підтримкою на рівні 20% зараз є лідером електоральних симпатій словаків.

І це – дуже добрий сценарій для України, адже і сам Шимечка, і його однопартійці декларують повернення до безумовної підтримки України та завжди критикували Фіцо за зв’язки з РФ.

Так само підтримку України декларують й інші опозиційні партії, що наразі мають шанси подолати виборчий бар’єр.

Проте є два ризики, які дають Роберту Фіцо надію на швидкий реванш.

У будь-якому разі, вибори містять значну інтригу. Передбачити їхній результат наперед неможливо, але можна з високою певністю говорити, що передвиборчий період для України буде непростим.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Фіцо без більшості: чи будуть у Словаччині дочасні вибори і що це означатиме для України.