Почему в Словакии могут объявить досрочные выборы и на что надеется Фицо

Ровно три года назад – 30 сентября 2023 года – после досрочных парламентских выборов к власти в Словакии вернулся премьер Роберт Фицо. С тех пор страну не раз охватывали антиправительственные протесты, пестрая коалиция никогда не выглядела стабильной, а политические обозреватели время от времени говорили о возможности её распада.

Однако только сейчас, за год до плановых парламентских выборов, именно досрочные выборы выглядят вполне реалистичным сценарием.

О том, как в Словакии в ближайшее время могут развиваться события и чего ожидать Украине, читайте в статье соучредителя "Европейской правды" Юрия Панченко Фицо без коалиции: будут ли в Словакии досрочные выборы и что это будет означать для Украины. Далее – краткое изложение статьи.

27 сентября словацкий премьер Роберт Фицо во время теледебатов предупредил, что в январе 2027 года могут состояться досрочные парламентские выборы.

И всё из-за конфликта в коалиционной Словацкой национальной партии (СНП).

Лидер партии Андрей Данко недоволен тем, что министр от их политической силы Томаш Тараба, возглавляющий министерство охраны окружающей среды, не согласовывает свою политику с партийным руководством. Политика Тарабы, особенно в сфере зеленой энергетики, не соответствует партийному курсу, а потому плохо воспринимается ядерным электоратом Словацкой нацпартии.

В ответ министр начал шантажировать правительство, угрожая, что парламентская коалиция лишится его и двух близких к нему депутатов.

В настоящее время коалиция располагает лишь 78 мандатами в 150-местном парламенте. Потеря трёх из них приведёт к потере большинства.

Но, несмотря на шантаж и попытки премьера Роберта Фицо урегулировать ситуацию, Андрей Данко, в соответствии с коалиционными договоренностями, подал официальный запрос об отзыве министра из квоты своей партии, и 29 сентября Томаш Тараба был отправлен в отставку.

Такое решение само по себе является сенсацией. Последний раз в Словакии оппозиции удалось уволить министра целых 33 года назад.

Однако гораздо важнее другое – за год до очередных выборов Роберт Фицо потерял парламентское большинство. Понятно, что в коалиции теперь может остаться либо группа Данко, либо группа Тарабы – и ни один из этих сценариев не дает возможности восстановить парламентское большинство.

Теперь для каждого голосования коалиции придется искать голоса у своих оппонентов. А это также может стать причиной отставки правительства – например, если оно не сможет вовремя обеспечить принятие закона о госбюджете. На данный момент это выглядит наиболее вероятным сценарием, ведущим к отставке правительства и досрочным выборам.

При этом Роберт Фицо может довести дело до такого, чтобы выйти из этой схватки с ростом рейтинга. Например, предложить парламенту заранее неприемлемый популистский бюджет с раздутыми социальными выплатами, провалить его в парламенте, а затем обвинить все остальные партии в том, что они "не заботятся о народе", и на этом фоне пойти на перевыборы.

Кроме того, сохранение правительства меньшинства может привести к дальнейшему снижению рейтингов всех коалиционных партий. Поэтому досрочные выборы дают Фицо шанс избежать дальнейших потерь.

Каковы шансы, что в случае новых выборов к власти придут партии, заявляющие о поддержке Украины? На данный момент достаточно высокие.

Это признают и в правящей коалиции.

У нынешней оппозиции есть все шансы получить в совокупности большинство и сформировать новое правительство. При таком сценарии ключевым кандидатом на пост нового премьера является Михал Шимечка, лидер "Прогрессивной Словакии". Эта партия с поддержкой на уровне 20% сейчас лидирует в рейтингах электоральных симпатий словаков.

И это – очень хороший сценарий для Украины, ведь и сам Шимечка, и его однопартийцы заявляют о возвращении к безоговорочной поддержке Украины и всегда критиковали Фицо за связи с РФ.

Также о поддержке Украины заявляют и другие оппозиционные партии, которые в настоящее время имеют шансы преодолеть избирательный барьер.

Однако существуют два риска, дающие Роберту Фицо надежду на скорый реванш.

В любом случае, выборы таят в себе значительную интригу. Предсказать их результат заранее невозможно, но можно с высокой степенью уверенности сказать, что предвыборный период для Украины будет непростым.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Фицо без коалиции: будут ли в Словакии досрочные выборы и что это будет означать для Украины.