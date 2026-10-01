ЗМІ: троє людей постраждали після відкриття посилки у військовій поліції Польщі

У середу, 30 вересня, у штабі військової поліції в Новій Дембі, що у Підкарпатському воєводстві Польщі, стався небезпечний інцидент із невідомою посилкою.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

За даними радіостанції, невідому посилку надіслали до місцевого підрозділу військової поліції.

Після її відкриття двоє офіцерів та цивільна особа, які перебували в кімнаті, відчули нездужання. У них виникло подразнення шкіри на обличчі та руках.

Ще чотирьох військовослужбовців, які не мали симптомів, ізолювали. Крім того, із сусідньої будівлі евакуювали 133 людини. На місці працювали фахівці хімічної рятувальної служби.

Водночас у Міністерстві національної оборони Польщі заявили, що проведена експертиза не виявила у посилці хімічних, біологічних чи радіологічних речовин.

У квітні у Румунії офіційно висунули звинувачення двом українським громадянам у справі про "вибухові" посилки, які, як вважають, організовувалися на замовлення російських спецслужб.

У Німеччині в середині березня почався суд над українцями, які могли готувати маршрут для "вибухових" посилок на замовлення російських спецслужб.