ЗМІ: США не запросили ключових союзників на зустріч щодо майбутнього НАТО

Деякі європейські країни-члени НАТО, які витрачають найбільше коштів на оборону і є союзниками США, не були запрошені на зустріч під егідою Пентагону, присвячену обговоренню питань майбутнього Альянсу.

Про це стало відомо Politico від поінформованих дипломатів, пише "Європейська правда".

За словами шести дипломатів, запланована на наступний місяць зустріч у Польщі, яку очолює заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі, по суті є робочою групою, зосередженою на майбутньому НАТО.

Однак багато країн, які не отримали запрошення на засідання, – зокрема Велика Британія, Франція та країни Балтії – витрачають значні кошти на оборону та відіграють ключову роль в Альянсі. Дипломати з цих країн не розуміють, чому їх ігнорують у Пентагоні.

Ці країни ставлять під сумнів, чи не проявляє адміністрація США упередженості, що може ще більше розколоти НАТО, який і без того бореться зі зростаючою російською агресією та вичерпаними запасами озброєння.

"Ми робимо все, що від нас вимагають. Ми намагаємося зрозуміти, якими є критерії та яка мета цих зустрічей. Нам поки що не повідомили багато чого", – сказав представник однієї з виключених країн-союзників.

Politico повідомляло, що адміністрація президента США Дональда Трампа розробила список "неслухняних і слухняних" союзників по НАТО, оскільки Вашингтон шукає способи покарати країни, які відмовилися підтримати його війну проти Ірану.

Як відомо, Міністерство оборони США продовжує готувати перегляд американської військової присутності у Європі, він має бути готовим до 6 листопада.

Агентство Reuters повідомляло про американський опитувальник, надісланий союзникам для проведення цього огляду. Він охоплює питання, що варіюються від видатків на оборону до стратегії, закупівель та підтримки пріоритетів зовнішньої політики США.