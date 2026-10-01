У Німеччині конференція міністрів змінює правила голосувань через ймовірну участь "АдН"

Конференція міністрів внутрішніх справ федеральних земель Німеччини змінює правила голосування: відтепер спільні рішення можна ухвалювати навіть попри опір окремих земель.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Die Welt.

Причиною для відмови від принципу одностайності є побоювання щодо ймовірного призначення міністра від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" у Саксонії-Ангальт, який би міг блокувати певні ініціативи.

Надалі для ухвалення рішень на конференції міністрів внутрішніх справ буде достатньо більшості у 13 із 16 голосів земель.

Досі на засіданнях міністрів земель діяв неписаний принцип одностайності. Рішення ухвалювалося лише тоді, коли жодна земля активно не заперечувала, при цьому допускалися утримання від голосування. Це правило ґрунтувалося не на закріпленому регламенті, а на практиці, що склалася протягом десятиліть. Цей принцип покликаний змусити сторони йти назустріч одна одній у суперечливих питаннях і знаходити компроміси.

Також існує можливість зафіксувати застереження у вигляді заяви до протоколу замість того, щоб офіційно голосувати "проти", – це своєрідний запобіжний механізм, який на практиці полегшує досягнення одностайності.

Постійна конференція міністрів та сенаторів внутрішніх справ земель була заснована в 1954 році з метою координації співпраці земель на політичному рівні. Федеральний міністр внутрішніх справ бере участь у засіданнях як постійний гість без права голосу. Зазвичай конференція збирається двічі на рік – навесні та восени. Крім того, можливі спеціальні засідання, а також ухвалення рішень у письмовій формі.

Повідомлялося, що парламентські лідери лівоцентристської Соціал-демократичної партії (СДПН) закликали до офіційного перегляду питання про те, чи слід заборонити ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини".

Варто зазначити, що німецький канцлер Фрідріх Мерц зберігає обережність щодо можливої заборони ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".

Разом з тим німецький уряд готується обмежити доступ членам "АдН" до секретних військових планів через страх витоку даних до Росії.