У Латвії запевняють, що США не планують виводити військових з країни

Міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс під час візиту до США отримав запевнення, що американські військові і надалі залишатимуться на території його країни.

Про це міністр сказав в коментарі LSM, пише "Європейська правда".

Мелніс зазначив, що ротація військовослужбовців США триває, і тому може скластися враження, що їхня кількість зменшується, однак військові приїжджають і повертаються, тож присутність Збройних сил США в Латвії залишається стабільною.

У Вашингтоні міністр також отримав підтвердження того, що стратегічні інтереси США зберігаються як у Європі, так і в Балтійському регіоні, і в Латвії.

"Ми обговорили питання збільшення присутності військовослужбовців у рамках різних навчань та заходів, і в цьому напрямку також намагатимемося працювати, щоб спільно розвивати наші можливості", – сказав Мелніс.

Країни також обговорили можливості співпраці у розробці дронів і протидронових систем та чинні контракти на закупівлі озброєння. Серед них – закупівля ракетно-артилерійських систем HIMARS та протикорабельних ракет.

Латвія прагне, щоб ці системи були поставлені вчасно, а також очікує отримати необхідну підтримку для підготовки військовослужбовців та використання систем.

Мелніс також зазначив, що США добре поінформовані про ситуацію в Балтії та про безпекові виклики.

"США розуміють, що ми знаходимося поруч із державою-агресором, що для нас ця загрозлива ситуація є зовсім іншою. Тому вони також намагаються, щоб ці системи, які нам потрібні, були доступні вчасно та у необхідних обсягах, і щоб Вашингтон міг забезпечити нам підтримку, яка охоплює як навчання, так і технічне обслуговування", – заявив міністр.

Латвійський посадовець також обговорив у США питання підтримки України та те, що робить Латвія.

Литовський президент Гітанас Науседа заявив, що хоча американські військові повертаються до Литви, їхня загальна чисельність на континенті зменшуватиметься.

Як повідомлялося раніше, в рамках відновленої ротації два батальйони американських військовослужбовців прибудуть до Литви наприкінці жовтня.

Варто зазначити, що Міноборони США нині продовжує перегляд своєї військової присутності в Європі, що може прокласти шлях до скорочення американських військ на континенті.

За даними ЗМІ, США можуть вивести з Європи близько третини контингенту або навіть більше.