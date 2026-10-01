Трамп заявив, що російсько-українська війна є найбільшою проблемою для дизелю

Президент США Дональд Трамп не виключив можливість заборони експорту дизелю зі США, поклавши провину за стрімке зростання цін на цей вид палива на війну Росії та України.

Про це він сказав під час пресконференції в Овальному кабінеті, повідомляє "Європейська правда".

Американський президент заявив, що розмірковує над забороною експорту дизелю зі США. За його словами, що міністр енергетики Кріс Райт вважає, що це допоможе дизельному паливу, але може призвести до подорожчання інших товарів.

Трамп додав, що США "перебувають у хорошому становищі", а ціни на нафту незабаром будуть знижуватися.

"І я думаю, що ми в хорошому становищі, бо ціни на нафту почнуть знижуватися. Зараз через Ормузьку протоку надходять величезні обсяги нафти. Ми керуємо цим процесом. Ми маємо повний контроль", – стверджував він.

Трамп повторив, що ціна на дизельне паливо росте не так через ситуацію на Близькому Сході, як через російсько-українську війну та удари України по російських НПЗ.

"Знаєте, дизельне паливо насправді страждає набагато більше не через ситуацію на Близькому Сході, а через те, що відбувається в Росії, оскільки ці нафтопереробні заводи виводяться з ладу з досить тривожною швидкістю. І якби цього не сталося, у нас не було б проблем із дизелем. Те, що сталося в Росії з Україною, насправді стало найбільшою проблемою для дизеля", – заявив президент США.

Днями президент США Дональд Трамп заявив, що просив українського президента Володимира Зеленського збавити темпи ударів по російських нафтопереробних підприємствах, і той нібито погодився.

22 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що на закритих переговорах з американським президентом Дональдом Трампом не було спроб змусити Київ в односторонньому порядку припинити атаки по НПЗ та інших об’єктах такого типу.

Нагадаємо, 13 вересня Трамп вже закликав Зеленського припинити удари по російському дизельному паливу, заявивши, що ці атаки спричиняють його дефіцит.