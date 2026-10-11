У Туреччині внаслідок зіткнення автобуса з евакуатором загинули 11 осіб

У неділю в Манісі на заході Туреччини внаслідок зіткнення туристичного автобуса з евакуатором загинули 11 осіб, ще 27 отримали поранення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Як зазначено, автобус прямував із Бурси до Ізміра.

Адміністрація провінції Маніса повідомила, що повідомлення про аварію надійшло незабаром після 11:00 в районі автомагістральної розв’язки Акхісар.

На місце події негайно були направлені рятувальники. Постраждалих доставили до лікарні.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Мустафа Чіфтчі назвав загиблих "нашими громадянами". Наразі невідомо, чи всі учасники аварії були громадянами Туреччини, чи серед пасажирів були іноземці.

Поки що точно невідомо, як саме сталася аварія. Губернатор Маніси Вахдеддін Озкан заявив, що роботи на місці аварії тривають під координацією прокуратури.

"Ми на власному гіркому досвіді переконуємося в тому, наскільки важливо суворо дотримуватися правил дорожнього руху", – сказав Озкан.

Нещодавно четверо людей загинули в результаті лобового зіткнення автомобіля з трьома мопедами в німецькій землі Бранденбург.

Перед тим сім осіб, у тому числі двоє поліцейських, загинули внаслідок автомобільної аварії на північному сході Англії після того, як транспортний засіб, який рухався зустрічною смугою головної дороги, зіткнувся з поліцейським автомобілем.