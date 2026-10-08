У Німеччині водій авто під час обгону врізався у мопеди, четверо загиблих

Четверо людей загинули в результаті лобового зіткнення автомобіля з трьома мопедами в німецькій землі Бранденбург.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Як повідомила поліція, аварія сталася ввечері поблизу міста Бізенталь у районі Барнім.

Згідно з повідомленням, водій автомобіля спробував обігнати кілька транспортних засобів і зіткнувся з трьома з чотирьох мопедів, що рухалися назустріч. Після цього автомобіль загорівся.

За даними поліції, троє водіїв мопедів та один пасажир отримали під час зіткнення настільки серйозні травми, що загинули на місці події. Водій четвертого мопеда зміг уникнути зіткнення з автомобілем і не постраждав. Водій автомобіля з травмами був доставлений до лікарні.

Капелани служби екстреної допомоги та команди кризового втручання надають підтримку родичам загиблих, деякі з яких прибули на місце події, а також співробітникам екстрених служб.

Державна траса № 200 була повністю закрита для проведення рятувальної операції та розслідування ДТП. Речник поліції повідомив, що ідентифікація загиблих ще триває.

Ввечері 26 серпня чоловік в'їхав на своєму автомобілі в групу людей біля бару в Кані, що на північному заході Франції; внаслідок інциденту одна людина загинула, ще близько десяти отримали поранення.

А перед тим у Берліні одна людина загинула, а 16 осіб отримали травми після того, як автомобіль в'їхав у натовп під час одного з найбільших у Європі заходів ЛГБТ+.