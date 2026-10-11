В Турции в результате столкновения автобуса с эвакуатором погибли 11 человек

В воскресенье в Манисе на западе Турции в результате столкновения туристического автобуса с эвакуатором погибли 11 человек, ещё 27 получили ранения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Как отмечается, автобус следовал из Бурсы в Измир.

Администрация провинции Маниса сообщила, что сообщение об аварии поступило вскоре после 11:00 в районе автомагистральной развязки Акхисар.

На место происшествия немедленно были направлены спасатели. Пострадавших доставили в больницу.

Министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи назвал погибших "нашими гражданами". Пока неизвестно, были ли все участники аварии гражданами Турции или среди пассажиров были иностранцы.

Пока точно неизвестно, как именно произошла авария. Губернатор Манисы Вахдеддин Озкан заявил, что работы на месте аварии продолжаются под координацией прокуратуры.

"Мы на собственном горьком опыте убеждаемся в том, насколько важно строго соблюдать правила дорожного движения", – сказал Озкан.

Недавно четыре человека погибли в результате лобового столкновения автомобиля с тремя мопедами в немецкой земле Бранденбург.

Ранее семь человек, в том числе двое полицейских, погибли в результате автомобильной аварии на северо-востоке Англии после того, как транспортное средство, двигавшееся по встречной полосе главной дороги, столкнулось с полицейским автомобилем.