Прем'єр Литви: слід попросити Україну атакувати більшу кількість дата-центрів в РФ

Прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс вважає, що союзникам України слід попросити президента Володимира Зеленського завдати ударів по більшій кількості дата-центрів у Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника литовського уряду наводить LRT.

Коментар прем'єра Литви прозвучав у відповідь на запитання про те, що Литві, Польщі та іншим союзникам слід робити, щоб захистити вибори у своїх країнах від втручання.

"Гадаю, нам слід попросити пана Зеленського завдати ударів по більшій кількості дата-центрів у Росії, і це, можливо, допомогло б", – сказав він.

За його словами, стратегії та плани необхідні, але "Росію стримують не вони".

"Оборонна промисловість наших країн все ще відстає від реальних виробничих потреб, тому потрібно шукати способи її стимулювання – через більш активну взаємну співпрацю, навчання на досвіді України та набутих нею компетенцій. Чим більше ми будемо робити разом – від обміну інформацією, спільних закупівель, спільного виробництва до спільних навчань, – тим безпечніше нам буде", – сказав прем’єр-міністр Литви.

Сінкявічюс заявив, що НАТО залишається найважливішою опорою трансатлантичної безпеки, а більша увага Європи до власної безпеки та прийнята за неї відповідальність означають більш збалансований і сильніший Альянс.

За його словами, протиповітряна оборона, включаючи засоби протидії дронам, захист критичної інфраструктури на суші та на Балтійському морі, ефективніша боротьба з гібридними загрозами, військова мобільність – пріоритети Литви, важливі й з точки зору безпеки всього НАТО.

Повідомляли, що три поспіль атаки українських дронів на дата-центри "Яндекса" спричинили перебої в роботі понад 80 цифрових платформ компанії й сторонніх, але пов'язаних ресурсів, як-от банківських застосунків чи сервісів замовлення поїздок.

За даними ЗМІ, російському "Яндексу" знадобиться щонайменше пів року для заміни пошкодженої інфраструктури трьох дата-центрів, які зазнали атак безпілотників з 8 по 11 жовтня.