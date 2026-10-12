Премьер Литвы: нужно попросить Украину атаковать больше дата-центров в РФ

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс считает, что союзникам Украины следует попросить президента Владимира Зеленского нанести удары по большему количеству дата-центров в России.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы литовского правительства приводит LRT.

Комментарий премьера Литвы прозвучал в ответ на вопрос о том, что Литве, Польше и другим союзникам следует делать, чтобы защитить выборы в своих странах от вмешательства.

"Думаю, нам следует попросить господина Зеленского нанести удары по большему количеству дата-центров в России, и это, возможно, помогло бы", – сказал он.

По его словам, стратегии и планы необходимы, но "Россию сдерживают не они".

"Оборонная промышленность наших стран по-прежнему отстает от реальных производственных потребностей, поэтому нужно искать способы ее стимулирования – через более активное взаимное сотрудничество, обучение на опыте Украины и приобретенных ею компетенций. Чем больше мы будем делать вместе – от обмена информацией, совместных закупок, совместного производства до совместных учений, – тем безопаснее нам будет", – сказал премьер-министр Литвы.

Синкявичюс заявил, что НАТО остается важнейшей опорой трансатлантической безопасности, а большее внимание Европы к собственной безопасности и принятая ею ответственность за нее означают более сбалансированный и сильный Альянс.

По его словам, противовоздушная оборона, включая средства противодействия дронам, защита критической инфраструктуры на суше и на Балтийском море, более эффективная борьба с гибридными угрозами, военная мобильность – это приоритеты Литвы, важные и с точки зрения безопасности всего НАТО.

Сообщалось, что три подряд атаки украинских дронов на дата-центры "Яндекса" привели к перебоям в работе более 80 цифровых платформ компании и сторонних, но связанных с ней ресурсов, таких как банковские приложения или сервисы заказа поездок.