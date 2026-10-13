В Албанії протести проти уряду переросли в сутичку з поліцією

Поліція затримала 23 протестантів під час спалаху насильства між студентами та правоохоронцями на демонстрації в Тирані, пов’язаній із антиурядовими протестами під назвою "Фламінго-революція".

Про це пише Balkan Insight, повідомляє "Європейська правда".

У вівторок студентська акція протесту біля Міністерства освіти в Тирані переросла у серйозні сутички з поліцейськими: протестувальники кидали каміння та яйця у будівлю, а поліція застосовувала сльозогінний газ та водомети, щоб розігнати їх. Поліція повідомила, що 23 протестувальників були затримані, а шестеро поліцейських отримали поранення.

"Під час мітингу група учасників вчинила насильницькі дії, пошкодивши зовнішню огорожу, а потім, щоб потрапити у двір будівлі міністерства, вони також пошкодили вхідні ворота. Крім того, вони розбивали вікна й фасад будівлі кам’яними плитами та твердими предметами. Правоохоронці закликали їх припинити напад на установу, але вони продовжували атакувати поліцейських коктейлями Молотова, бляшанками, камінням та твердими предметами", – йдеться у заяві поліції.

Мітинг організували в рамках антиурядових протестів, які тривають з червня. Окрім скандування гасел проти уряду прем’єр-міністра Еді Рами, студенти висунули вимоги щодо поліпшення умов у навчальних закладах та надання належної фінансової підтримки.

Асоціація журналістів Албанії повідомила, що один журналіст отримав тілесні ушкодження від рук поліції, а знімальній групі завадили вести репортаж з місця протесту.

Під час демонстрацій "Фламінго-революції" велика кількість людей протестувала проти запланованих будівельних проєктів у природоохоронних зонах та вимагала відставки прем’єр-міністра Рами, звинувачуючи його уряд в інституційній корупції та відсутності прозорості.

Нагадаємо, у червні в Албанії розпочалися протести проти забудови Адріатичного узбережжя компанією, пов'язаною зі зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Курорт вартістю 1,4 млрд євро будується під керівництвом інвестиційної фірми Кушнера Affinity Partners.

Більше про ситуацію в країні читайте у статті: Фламінго проти Трампа: як оборудка зятя президента США збурила Албанію.