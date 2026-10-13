В Албании протесты против правительства переросли в столкновения с полицией

Полиция задержала 23 протестующих во время вспышки насилия между студентами и правоохранителями на демонстрации в Тиране, связанной с антиправительственными протестами под названием "Фламинго-революция".

Об этом пишет Balkan Insight, сообщает "Европейская правда".

Во вторник студенческая акция протеста у Министерства образования в Тиране переросла в серьезные столкновения с полицией: протестующие бросали камни и яйца в здание, а полиция применяла слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать их. Полиция сообщила, что 23 протестующих были задержаны, а шестеро полицейских получили ранения.

"Во время митинга группа участников совершила насильственные действия, повредив внешнее ограждение, а затем, чтобы попасть во двор здания министерства, они также повредили входные ворота. Кроме того, они разбивали окна и фасад здания каменными плитами и твердыми предметами. Правоохранители призвали их прекратить нападение на учреждение, но они продолжали атаковать полицейских коктейлями Молотова, жестяными банками, камнями и твердыми предметами", – говорится в заявлении полиции.

Митинг был организован в рамках антиправительственных протестов, продолжающихся с июня. Помимо скандирования лозунгов против правительства премьер-министра Эди Рамы, студенты выдвинули требования об улучшении условий в учебных заведениях и предоставлении надлежащей финансовой поддержки.

Ассоциация журналистов Албании сообщила, что один журналист получил телесные повреждения от рук полиции, а съемочной группе помешали вести репортаж с места протеста.

Во время демонстраций "Фламинго-революции" большое количество людей протестовало против запланированных строительных проектов в природоохранных зонах и требовало отставки премьер-министра Рамы, обвиняя его правительство в институциональной коррупции и отсутствии прозрачности.

Напомним, в июне в Албании начались протесты против застройки Адриатического побережья компанией, связанной с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Курорт стоимостью 1,4 млрд евро строится под руководством инвестиционной фирмы Кушнера Affinity Partners.

Подробнее о ситуации в стране читайте в статье: Фламинго против Трампа: как сделка зятя президента США взбудоражила Албанию.