Польша запретила въезд в Шенген чиновнику Львовского облсовета из-за инициативы о "годе УПА"

Польша запретила на пять лет въезд в Шенгенскую зону депутату Львовского областного совета Святославу Шеремете, который инициировал провозглашение 2027 года на Львовщине годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича.

Об этом сообщил глава МВД Польши Марчин Кервинский, пишет "Европейская правда".

Ранее в среду министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что подписал распоряжение о внесении в список нежелательных лиц председателя комиссии по вопросам культуры Львовского областного совета Святослава Шереметы.

"По ходатайству Радослава Сикорского Святослав Шеремета был внесен в реестр нежелательных лиц с запретом на въезд и пребывание в странах Шенгенской зоны сроком на пять лет – до 20 октября 2031 года", – сообщил Кервинский в соцсети Х.

Святослав Шеремета – депутат Львовского облсовета и директор мемориально-поискового центра "Доля", который, среди прочего, в октябре проводил поисковые исследования в селе Ласков Люблинского воеводства на месте массового убийства украинцев, по итогам которых, по предварительным оценкам, обнаружили останки более 40 человек.

В комментарии ZAXID.NET Шеремета отметил, что считает странной реакцию польских чиновников и политиков на принятое по его инициативе решение Львовского облсовета.

"Подобные решения о провозглашении годов УПА и Романа Шухевича принимались уже неоднократно. Не только Львовским, но и другими областными советами. В этом нет ничего нового", – сказал Святослав Шеремета изданию.

Он также заверил, что решение Львовского облсовета не было направлено против кого-либо и тем более против поляков или Польши.

По мнению Шереметы, ограничение его въезда в Польшу негативно скажется на межгосударственных отношениях в сфере увековечения памяти.

20 октября Львовский областной совет проголосовал за решение объявить 2027-й "годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича". Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что такой шаг помогает врагам Украины.

В среду Министерство иностранных дел Украины подчеркнуло, что решение депутатов Львовского областного совета было принято на региональном уровне без консультаций с дипломатами и центральными органами власти и является "контрпродуктивным".

По данным источника в украинском правительстве, из-за решения Львовского областного совета об объявлении 2027 года годом УПА и Романа Шухевича Польша приостановила поставки военного пакета помощи Украине.