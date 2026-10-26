У Німеччині обурилися через пораду жінкам блювати у випадку зґвалтування

Порада поліції Бремена щодо запобігання насильству, яка стосується того, як поводитися у випадках сексуального насильства, викликала критику.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

У пораді блювота згадується як можлива реакція в надзвичайно небезпечній ситуації. Людина, яка зможе викликати блювотний рефлекс, притиснувши палець до горла, може зупинити нападника, якого такий вчинок відштовхне.

"У надзвичайній ситуації, наприклад під час спроби зґвалтування, захищайтеся всіма доступними засобами. Навіть блювота може бути ефективним способом відбиття сексуального нападу", – заявила Франка Гедке, речниця головного управління поліції.

Організація з захисту прав жінок Terre des Femmes вважає цю пораду недоречною. "Пропозиція викликати блювоту, щоб уникнути загрози зґвалтування, є більш ніж недоречною і перекладає відповідальність за запобігання злочину на жертв", – заявила представниця організації.

"Нерідко трапляється, що постраждалі перебувають у стані шоку й не можуть зреагувати", – додала вона.

Жінка, яка стверджує, що роками зазнавала сексуального насильства, також розкритикувала цю пораду. У відкритому листі до поліції в Instagram вона написала: "Під час зґвалтувань я блювала". Однак вона пояснила, що це не був свідомий акт самооборони, а мимовільна фізична реакція на насильство.

Організація Terre des Femmes також зазначає, що жертви в такій ситуації можуть бути не в змозі діяти свідомо: "Нерідко трапляється, що постраждалі перебувають у стані шоку та завмирають. Тому радити їм викликати блювоту – це абсолютно неправильний підхід, і про це більше не слід повідомляти".

Поліція Бремена у відповіді на запит газети Bild пояснила, що викликання блювоти не є загальною рекомендацією щодо запобігання зґвалтуванню. Поліція наголосила: "Ніхто не зобов’язаний поводитися певним чином. А відповідальність за сексуальне насильство лежить виключно на злочинцеві".

За даними поліції, їхні семінари зосереджуються насамперед на ранньому розпізнаванні загрозливих ситуацій, зверненні по допомогу та самозахисті. Поліція Бремена пропонує різні семінари з самозахисту, зокрема "Сильна поведінка замість сильних кулаків". За даними поліції, у першій половині 2026 року в профілактичних програмах взяли участь понад 1 200 осіб.

Як повідомлялося, Німеччина планує криміналізувати володіння, виробництво та розповсюдження відеоматеріалів, що зображують зґвалтування.

У квітні писали, що основні інституції ЄС заборонили своїм співробітникам використовувати відео та зображення, створені штучним інтелектом, в офіційних повідомленнях.