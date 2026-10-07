Німеччина планує криміналізувати відео зі зґвалтуваннями та сексуальні дипфейки

Німеччина планує криміналізувати володіння, виробництво та розповсюдження відеоматеріалів, що зображують зґвалтування, у рамках запропонованого законодавства, спрямованого проти цифрового насильства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Законопроєкт, який має бути розглянутий Кабінетом міністрів у середу, також передбачає нові склади злочинів, що охоплюють зловживання особистими даними та несанкціоноване створення й розповсюдження сексуальних дипфейків.

Такі дипфейки – це підроблені зображення або відео, які створюють хибне враження, нібито показують реальну особу оголеною або під час сексуальних актів.

Згідно з чинним німецьким законодавством, володіння та виробництво відеоматеріалів, що зображують зґвалтування, загалом не заборонені, якщо вони призначені для приватного використання, а їхнє поширення не є автоматично кримінальним правопорушенням. Те, чи було скоєно правопорушення, залежить від того, що саме показано, як і де було знято відеоматеріал та хто його отримує.

Проєкт закону також передбачатиме кримінальну відповідальність за зйомку або поширення несанкціонованих зображень оголених геніталій, сідниць або жіночих грудей іншої особи.

Правила щодо цифрового вуаєризму застосовуватимуться незалежно від того, чи були зображення зроблені в громадських місцях, таких як сауна чи нудистський пляж, чи в приватних приміщеннях.

Законопроєкт, поданий міністеркою юстиції Стефані Хубіг, також прямо криміналізує використання фейкового профілю від імені реальної особи для спілкування, яке шкодить репутації цієї особи.

У квітні писали, що основні інституції ЄС заборонили своїм співробітникам використовувати відео та зображення, створені штучним інтелектом, в офіційних повідомленнях.

Окрім цього, Європейська комісія почала окреме розслідування щодо того, чи поширює Grok в ЄС незаконний контент, зокрема сексуалізовані зображення.