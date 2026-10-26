В Германии возмутились из-за совета женщинам вызвать рвоту в случае изнасилования

Совет полиции Бремена, касающийся того, как вести себя в случаях сексуального насилия, вызвал критику.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

В рекомендации рвота упоминается как возможная реакция в чрезвычайно опасной ситуации. Человек, который сможет вызвать рвотный рефлекс, прижав палец к горлу, может остановить нападавшего, которого такой поступок оттолкнет.

"В чрезвычайной ситуации, например во время попытки изнасилования, защищайтесь всеми доступными средствами. Даже рвота может быть эффективным способом отражения сексуального нападения", – заявила Франка Гедке, пресс-секретарь главного управления полиции.

Организация по защите прав женщин Terre des Femmes считает этот совет неуместным. "Предложение вызвать рвоту, чтобы избежать угрозы изнасилования, более чем неуместно и перекладывает ответственность за предотвращение преступления на жертв", – заявила представительница организации.

"Нередко бывает, что пострадавшие находятся в состоянии шока и не могут среагировать", – добавила она.

Женщина, утверждающая, что годами подвергалась сексуальному насилию, также раскритиковала этот совет. В открытом письме к полиции в Instagram она написала: "Во время изнасилований у меня была рвота". Однако она пояснила, что это не был сознательный акт самообороны, а непроизвольная физическая реакция на насилие.

Организация Terre des Femmes также отмечает, что жертвы в такой ситуации могут быть не в состоянии действовать осознанно: "Нередко бывает, что пострадавшие находятся в состоянии шока и замирают. Поэтому советовать им вызвать рвоту – это абсолютно неправильный подход, и об этом больше не следует сообщать".

Полиция Бремена в ответе на запрос газеты Bild пояснила, что вызывание рвоты не является общей рекомендацией по предотвращению изнасилования. Полиция подчеркнула: "Никто не обязан вести себя определенным образом. А ответственность за сексуальное насилие лежит исключительно на преступнике".

По данным полиции, их семинары сосредоточены прежде всего на раннем распознавании опасных ситуаций, обращении за помощью и самозащите. Полиция Бремена предлагает различные семинары по самозащите, в частности "Сильное поведение вместо сильных кулаков". По данным полиции, в первой половине 2026 года в профилактических программах приняли участие более 1 200 человек.

Как сообщалось, Германия планирует криминализировать хранение, производство и распространение видеоматериалов, изображающих изнасилование.

В апреле сообщалось, что основные институты ЕС запретили своим сотрудникам использовать видео и изображения, созданные искусственным интеллектом, в официальных сообщениях.