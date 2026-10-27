Новий уряд Квебеку хоче більшу роль у співпраці Канади з ЄС

Новий сепаратистський уряд Квебеку розглядає саміт ЄС–Канада, що відбудеться цього тижня в Монреалі, як початок більш масштабної дипломатичної кампанії, спрямованої на те, щоб провінція брала участь у переговорах щоразу, коли Оттава та Брюссель укладають угоди, що стосуються її повноважень.

Про це пише Politico, інформує "Європейська правда".

Сепаратистська Квебекська партія (Parti Québécois) повернулася до влади цього місяця, пообіцявши посилити контроль над справами провінції та зрештою провести ще один референдум щодо незалежності. Бажання розширити свої повноваження стосуються і міжнародних зв’язків, зокрема із Європейським Союзом.

"Квебек має бути за столом переговорів, і Канада це дуже добре розуміє", – заявила Гелен Дрейнвіль, генеральна делегатка Квебеку в Бельгії, Люксембурзі, Нідерландах та інституціях ЄС.

Прем’єр-міністр Марк Карні 29-30 жовтня прийме президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн та президента Європейської ради Антоніо Кошту на саміті у Монреалі, найбільшому місті провінції Квебек. Попередні проєкти спільної декларації саміту включають угоду про цифрову торгівлю, а також поставку канадських літаків-водобомберів для європейських служб екстреної допомоги.

Хоча Канада відповідає за переговори щодо тексту угоди, значна частина її стосується сфер, у яких 10 провінцій мають широкі повноваження, таких як природні ресурси, освіта та охорона здоров’я. Квебек є другою за чисельністю населення провінцією після Онтаріо і має територію, яка більш ніж удвічі перевищує площу Франції.

"Канада веде переговори щодо рамкової угоди, а ми долучаємося до процесу, коли обговорювані питання стосуються наших сфер юрисдикції", – зазначила Дрейнвіль. Вона додала, що природні ресурси належать до компетенції провінцій, зауваживши, що в Квебеку є родовища 22 з 34 корисних копалин, що входять до списку критично важливих ресурсів ЄС.

Вона зазначила, що провінція вже веде переговори з Європейським інвестиційним банком та департаментом Європейської комісії з питань промисловості щодо виходу банку на канадський ринок.

На запитання, чи збігаються інтереси Квебеку з інтересами Оттави, Дрейнвіль відповіла, що федеральні та провінційні посадовці вже створили спільні робочі групи для реалізації результатів саміту.

"Наразі всі сигнали – зелені", – сказала делегатка.

Нагадаємо, у канадській провінції Квебек 5 жовтня пройшли вибори, на яких перемогла Квебекська партія (Parti Québecoise; PQ), відома своїми сепаратистськими поглядами.

Більше про це читайте у статті: Квебек під владою сепаратистів: чи може провінція вийти зі складу Канади і до чого тут Трамп.