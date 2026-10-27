Новое правительство Квебека хочет большую роль в сотрудничестве Канады с ЕС

Новое сепаратистское правительство Квебека рассматривает саммит ЕС–Канада, который состоится на этой неделе в Монреале, как начало более масштабной дипломатической кампании, направленной на то, чтобы провинция участвовала в переговорах каждый раз, когда Оттава и Брюссель заключают соглашения, касающиеся её полномочий.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Сепаратистская Квебекская партия (Parti Québécois) вернулась к власти в этом месяце, пообещав усилить контроль над делами провинции и в конечном итоге провести ещё один референдум о независимости.

Стремление расширить свои полномочия касается и международных связей, в частности с Европейским Союзом.

"Квебек должен быть за столом переговоров, и Канада это очень хорошо понимает", – заявила Гелен Дрейнвиль, генеральный делегат Квебека в Бельгии, Люксембурге, Нидерландах и институтах ЕС.

Премьер-министр Марк Карни 29–30 октября примет президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и президента Европейского совета Антонио Кошту на саммите в Монреале, крупнейшем городе провинции Квебек. Предварительные проекты совместной декларации саммита включают соглашение о цифровой торговле, а также поставку канадских самолетов-водобомбардировщиков для европейских служб экстренной помощи.

Хотя Канада отвечает за переговоры по тексту соглашения, значительная его часть касается сфер, в которых 10 провинций обладают широкими полномочиями, таких как природные ресурсы, образование и здравоохранение. Квебек является второй по численности населения провинцией после Онтарио и имеет территорию, которая более чем вдвое превышает площадь Франции.

"Канада ведет переговоры по рамочному соглашению, а мы присоединяемся к процессу, когда обсуждаемые вопросы касаются наших сфер юрисдикции", – отметила Дрейнвиль. Она добавила, что природные ресурсы относятся к компетенции провинций, отметив, что в Квебеке имеются месторождения 22 из 34 полезных ископаемых, входящих в список критически важных ресурсов ЕС.

Она отметила, что провинция уже ведет переговоры с Европейским инвестиционным банком и департаментом Европейской комиссии по вопросам промышленности относительно выхода банка на канадский рынок.

На вопрос, совпадают ли интересы Квебека с интересами Оттавы, Дрейнвиль ответила, что федеральные и провинциальные чиновники уже создали совместные рабочие группы для реализации результатов саммита.

"На данный момент все сигналы – зеленые", – сказала делегат.

Напомним, в канадской провинции Квебек 5 октября прошли выборы, на которых победила Квебекская партия (Parti Québécois; PQ), известная своими сепаратистскими взглядами.

Подробнее об этом читайте в статье: Квебек под властью сепаратистов: может ли провинция выйти из состава Канады и при чём здесь Трамп.