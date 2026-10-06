У канадському Квебеку на виборах лідирувала сепаратистська партія

У канадській провінції Квебек 5 жовтня пройшли вибори, на яких перемогла Квебекська партія (Parti Québecoise; PQ), відома своїми сепаратистськими поглядами.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Le Devoir.

Щонайменше 59 кандидатів від Квебекської партії лідирували на виборах, порівняно з 40 кандидатами від Ліберальної партії Квебеку (PLQ), 19 кандидатами від Консервативної партії Квебеку (PCQ), дев'ятьма кандидатами від Солідарного Квебеку (QS). Новим прем’єр-міністром провінції стане глава партії Поль Сен-П’єр Пламондон.

"Незважаючи на всі причини у світі, які були наведені, щоб переконати виборців піддатися страху, вони обрали надію та зміни", – сказав Сен-П'єр Пламондон

Також Сен-П’єр Пламондон знову згадав про те, що "продовжує мріяти та уявляти собі цю країну", тобто вільний Квебек.

Нагадаємо, Квебек – єдина провінція Канади, де повністю переважає франкомовне населення. Рух до від’єднання там існує вже десятки років, а у 1980 і 1995 в провінції пройшли два референдуми щодо суверенітету Квебеку. Їх організувала якраз Квебекська партія. Обидва завершилися перемогою противників відокремлення, які перемогли лише в кілька відсотків.

Втім, як раніше заявляли у Квебекській партії, третій референдум про незалежність не проводитимуть, поки президент США Дональд Трамп перебуває при владі.

Нагадаємо, Дональд Трамп відзначився неодноразовими жартами про Канаду як "51-й штат США". А прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що аналізував можливість військових дій США після неодноразових заяв Трампа.