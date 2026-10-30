У Польщі затримали чоловіка, який на національному грунті поранив ножем двох українців

Польська поліція повідомила про затримання 30-річного чоловіка, підозрюваного у нападі з ножем на двох пасажирів міського автобуса у Варшаві.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні поліції варшавського району Жолібож.

Чоловік у середині жовтня напав з ножем на двох громадян України, завдавши їм численних колотих та різаних ран. Після інциденту він втік з місця події до прибуття поліцейських.

Потерпілі, громадяни України, з численними колото-різаними ранами були госпіталізовані. Зі встановлених фактів випливає, що напад стався на ґрунті національної приналежності потерпілих.

Поліцейські дуже швидко встановили особу чоловіка, який, як вважається, скоїв цей напад. У ході оперативних заходів було встановлено, що 30-річний чоловік переховувався та проживав на території лісового масиву в Белянах, де його і затримали на минулих вихідних.

Підозрюваного доставили до поліцейського відділку та помістили в камеру. Після збору доказового матеріалу йому було висунуто три звинувачення. Два з них стосуються нападу на двох громадян України, який він нібито скоїв через їхню національну приналежність.

Злочинні діяння він вчинив у умовах рецидиву, протягом п’яти років після відбуття щонайменше шести місяців покарання у вигляді позбавлення волі, призначеного за подібний умисний злочин. Покарання, призначене вироком Районного суду Варшави-Жолібожа, він відбував з перервами з квітня 2021 року до лютого 2023 року.

За інкриміновані діяння передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 20 років. За клопотанням прокуратури суд застосував до 30-річного чоловіка запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту строком на три місяці.

Раніше троє поляків постали перед судом у зв’язку з жорстоким побиттям громадянина України в Радомі. Перед цим у Кракові 39-річний чоловік ображав українську пару. А у Гданську чоловік напав на перехожого українця і двох місцевих мешканців поляків, яких назвав "бандерівцями".