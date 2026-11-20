Президент США Дональд Трамп прокоментував невдоволення прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска його словами про дружбу з правителем РФ Владіміром Путіним, переплутавши Туска з польським президентом.

Про це Трамп сказав в інтерв’ю Fox News під час свого повернення з Китаю, передає "Європейська правда".

Невдоволення польського прем’єра викликало те, що президент США, зустрічаючи Путіна у Шеньчжені, вигукнув: "Хто він? Він мій друг".

"Боже, бережи нас від таких друзів", – написав у соцмережах Туск.

У коментарі журналістам президент США відкинув цю критику з боку польського прем’єра.

"Ну, я нічого з цим не можу вдіяти. Я знаю його вже давно", – сказав Трамп.

Після цього він розповів, що публічно підтримав Туска на виборах, чим забезпечив йому перемогу, вочевидь, переплутавши його з президентом Польщі Каролем Навроцьким.

"Мені подобається прем’єр-міністр Польщі. Не забувайте, що я підтримував його. І він переміг саме завдяки цій підтримці. Тож, знаєте, він був на 10-му місці, а він – чудова людина", – заявив глава Білого дому.

Подібні висловлювання він раніше робив саме стосовно Навроцького.

Також Трамп зазначив, що Путін "випадково запускав у Польщу дрони та кілька невеликих ракет".

Напередодні прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів про спілкування з президентом США Дональдом Трампом під час засідання "коаліції охочих". Туск заявив, що віра американського лідера "в добру волю Владіміра Путіна здається непохитною".

Водночас варто зауважити, що ЗМІ писали, що під час розмови Трамп поставив під сумнів доцільність подальших витрат на військову підтримку України.