У п’ятницю в Італії працівники всіх секторів – державних та приватних – беруть участь у загальному 24-годинному страйку проти вартості життя, який вже спричинив перебої у роботі низки установ та транспорту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ANSA.

24-годинний страйк був оголошений профспілкою CGIL і охопить усіх працівників державного та приватного секторів: у п’ятницю заплановано 100 мітингів та маршів проти високої вартості життя, скорочень у сфері охорони здоров’я та освіти. До працівників приєднаються і студенти, які виступають також проти зростання витрат на оборону.

Акції вже спричинили перебої у роботі транспорту столиці. Лінія римського метро C закрита, а на лініях A та B можливі скорочення рейсів. Скорочення можливі також у роботі наземного транспорту.

Вранці центром Риму заплановано три ходи. Окрім акції профспілки CGIL, яка розпочнеться на площі Вітторіо Емануеле і пройде до вулиці Віа деї Форі Імперіалі, заплановано дві студентські акції: на площі Піраміде та на площі Альдо Моро перед Римським університетом ла Сап'єнца. Також передбачено дві акції на площі Санті-Апостолі та перед Міністерством освіти.

Повітряний та залізничний транспорт, а також залізничні вантажні перевезення були виключені зі страйку після втручання Гарантійної комісії. Однак у суботу о 21:00 розпочнеться ще один страйк залізничників, оголошений профспілками.

Тим часом в Іспанії у вівторок профспілки залізничників оголошували 24-годинний страйк з вимогою підвищення безпеки на залізничних коліях Іспанії після аварії в Урді у провінції Толедо, в якій загинуло 69 людей.

Цього тижня по всій Литві розпочався безстроковий страйк працівників освіти, в якому беруть участь близько 4 тисяч педагогів з 220 навчальних закладів.