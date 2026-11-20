В Повітряних силах України припустили, що під час масованої атаки РФ повітряний простір Польщі могла порушити російська ракета.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, якого цитує "Укрінформ".

Він назвав російську атаку в ніч на 20 листопада "однією з найпотужніших", а також відзначив, що триває підрахунок результатів бойових робіт, які тривали по всій території держави.

За його словами, одна з ракет могла перетнути кордон із Польщею, зараз ця інформація уточнюється.

"Стратегічна авіація випускала Х-101 вже під ранок. І фактично ті ракети долітали вже до західних регіонів і там перехоплювались нашою протиповітряною обороною. Доволі високий, попередньо скажу, відсоток перехоплення. Одна з ракет, ймовірно, ще перетнула державний кордон. На кордоні з Польщею перевіряється інформація. До Х-101 були долучені кораблі Росії, які завдали удару ракетами "Калібр", – сказав Ігнат.

Він уточнив, що спочатку Росія атакувала "Калібрами", потім ракетами Х-101 з різних напрямків – півночі, південних регіонів через центральну Україну.

На тлі інциденту з порушенням повітряного простору Польщі уламки невідомих об’єктів виявили в трьох місцях в Люблінському і Підкарпатському воєводствах.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав екстрену нараду у зв’язку з порушенням повітряного простору.