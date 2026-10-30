В Польше задержали мужчину, который на национальной почве ранил ножом двух украинцев

Польская полиция сообщила о задержании 30-летнего мужчины, подозреваемого в нападении с ножом на двух пассажиров городского автобуса в Варшаве.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении полиции варшавского района Жолибож.

В середине октября мужчина напал с ножом на двух граждан Украины, нанеся им многочисленные колото-резаные раны. После инцидента он скрылся с места происшествия до прибытия полиции.

Пострадавшие, граждане Украины, с многочисленными колото-резаными ранами были госпитализированы. Из установленных фактов следует, что нападение произошло на почве национальной принадлежности пострадавших.

Полицейские очень быстро установили личность мужчины, который, как считается, совершил это нападение. В ходе оперативных мероприятий было установлено, что 30-летний мужчина скрывался и проживал на территории лесного массива в Белянах, где его и задержали в минувшие выходные.

Подозреваемого доставили в полицейский участок и поместили в камеру. После сбора доказательственного материала ему были предъявлены три обвинения. Два из них касаются нападения на двух граждан Украины, которое он якобы совершил из-за их национальной принадлежности.

Преступные деяния он совершил в условиях рецидива, в течение пяти лет после отбытия не менее шести месяцев наказания в виде лишения свободы, назначенного за аналогичное умышленное преступление. Наказание, назначенное приговором Районного суда Варшавы-Жолибожа, он отбывал с перерывами с апреля 2021 года по февраль 2023 года.

За инкриминируемые деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 20 лет. По ходатайству прокуратуры суд применил к 30-летнему мужчине меру пресечения в виде временного ареста сроком на три месяца.

Ранее трое поляков предстали перед судом в связи с жестоким избиением гражданина Украины в Радоме. До этого в Кракове 39-летний мужчина оскорблял украинскую пару. А в Гданьске мужчина напал на прохожего украинца и двух местных жителей-поляков, которых назвал "бандеровцами".