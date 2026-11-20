Комітет постійних представників держав Європейського Союзу (Coreper) у п'ятницю, 20 листопада, затвердив результати скринінгу українського законодавства за переговорними кластерами 4 та 5, що дозволяє перейти до наступного етапу процедури їхнього офіційного відкриття в межах переговорів про вступ України до ЄС.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі стало відомо з дипломатичних джерел у ЄС.

Посли держав ЄС погодили результати скринінгу за кластером 4 "Зелений порядок денний та стала взаємопов'язаність" та кластером 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості", які залишаються останніми двома невідкритими кластерами.

Рішення було ухвалене без обговорення, оскільки обидва питання були внесені до порядку денного засідання Coreper як non-discussion items (I items).

Аналогічні рішення щодо затвердження результатів скринінгу кластерів 4 та 5 були погоджені й для Молдови.

Наступним процедурним кроком стане направлення Україні та Молдові офіційних листів із запрошенням представити свої переговорні позиції щодо кожного з двох кластерів.

Після отримання цих позицій Європейський Союз має підготувати та погодити власні спільні переговорні позиції щодо кластерів 4 і 5. Для їхнього затвердження необхідна одностайна згода всіх держав-членів Євросоюзу.

Після завершення цих процедур стане можливим проведення міжурядових конференцій Україна-ЄС та Молдова-ЄС, під час яких 4 і 5 переговорні кластери можуть бути офіційно відкриті.

Наступне засідання Ради ЄС із загальних питань, на полях якого можуть проводитися міжурядові конференції, заплановане на 15 грудня 2026 року.

Водночас міжурядові конференції можуть відбутися і раніше цієї дати, якщо держави ЄС встигнуть погодити відповідні спільні переговорні позиції.

Кластер 4 охоплює транспорт, енергетику, транс'європейські мережі, довкілля та кліматичну політику, а кластер 5 – сільське господарство, рибальство, регіональну політику та бюджетні положення.

Нагадаємо, вранці 20 листопада "Європейська правда" повідомляла, що Угорщина надіслала сигнал про готовність просуватися з відкриттям кластерів 4 і 5 для України, після чого відповідні питання були внесені до порядку денного Coreper.

Раніше Будапешт неодноразово блокував затвердження результатів скринінгу останніх двох переговорних кластерів для України та Молдови.

Зокрема, 10 листопада "Європейська правда" повідомляла, що на засіданні робочої групи Ради ЄС із питань розширення (COELA) Угорщина знову відмовилася погодити результати скринінгу кластерів 4 та 5 для обох країн.

Аналогічні заперечення угорська сторона висловлювала під час засідань робочої групи 20 і 27 жовтня та 3 листопада.

Напередодні Єврокомісія надіслала у Раду ЄС звіт про виконання Молдовою проміжних вимог IBAR, затвердження якого дозволить їй почати закривати переговорні розділи.

Про те, чому Україна гальмує з реформами, а також про реалістичну дату вступу до ЄС – в матеріалі Посол ЄС: Ми знайшли рішення, як провести низку реформ, та ті сподобаються не всім в Україні.