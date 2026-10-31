Німеччина готується до масштабних протестів молоді

Німецький молодіжний рух "Gen Z regelt" ("Gen Z бере на себе відповідальність") закликає людей взяти участь у мітингах, які відбудуться в суботу в 34 містах по всій країні.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

Організатори очікують, що в протестах візьмуть участь понад 165 тисяч осіб.

Учасники вийдуть на вулиці, щоб висловити протест проти обов’язкової військової служби та високої вартості життя, а також виступити за інвестиції в освіту, соціальне забезпечення, охорону здоров’я та боротьбу зі зміною клімату.

Група відкрито закликає до мирних протестів і відкидає будь-яку форму насильства.

На своєму сайті організатори заявляють, що не хочуть бачити на своїх демонстраціях екстремістські угруповання чи антиконституційні символи.

Вони також попереджають про неприпустимість використання скла та зброї, а також провокацій щодо поліції.

У сфері роздрібної торгівлі в деяких місцях магазини закрилися, оскільки власники побоюються пошкоджень або збоїв у роботі.

Німецькі правоохоронні органи заявили, що не отримували інформації про фактичні заклики до насильства під час демонстрацій.

Проте "частина лівоекстремістського середовища, а також окремі групи, пов’язані з іноземним екстремізмом", також відгукуються на заклики до участі, повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ.

У п’ятницю організатори заявили, що акцент на ризику насильства під час демонстрацій відволікає увагу від реальних проблем, які вони намагаються порушити.

За словами організаторів, рух "Gen Z regelt" утворився лише кілька тижнів тому і має центральну координаційну групу з 30 осіб.

Хоча група використовує свій вебсайт для анонсування демонстрацій у 34 містах, вона бере на себе відповідальність за проведення та організацію лише чотирьох із них – у Кельні, Берліні, Франкфурті та Мюнхені.

Нагадаємо, у Франції уже понад місяць протестують школярі та студенти проти поганих умов навчання. До них долучилися представники різних професій та рух "жовті жилети". Найбільші протести відбулися 17 жовтня, коли багато міст Франції стали місцем грабежів, мародерств та насильства.

Наразі у Франції вже оголосили про залучення 70 тисяч правоохоронців під час нової хвилі протестів у суботу, 31 жовтня.