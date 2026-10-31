Германия готовится к масштабным протестам молодежи

Немецкое молодежное движение "Gen Z regelt" ("Gen Z берет на себя ответственность") призывает людей принять участие в митингах, которые состоятся в субботу в 34 городах по всей стране.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

Организаторы ожидают, что в протестах примут участие более 165 тысяч человек.

Участники выйдут на улицы, чтобы выразить протест против обязательной военной службы и высокой стоимости жизни, а также выступить за инвестиции в образование, социальное обеспечение, здравоохранение и борьбу с изменением климата.

Группа открыто призывает к мирным протестам и отвергает любую форму насилия.

На своем сайте организаторы заявляют, что не хотят видеть на своих демонстрациях экстремистские группировки или антиконституционные символы.

Они также предупреждают о недопустимости использования стекла и оружия, а также провокаций в отношении полиции.

В сфере розничной торговли в некоторых местах магазины закрылись, поскольку владельцы опасаются повреждений или сбоев в работе.

Немецкие правоохранительные органы заявили, что не получали информации о фактических призывах к насилию во время демонстраций.

Однако "часть левоэкстремистской среды, а также отдельные группы, связанные с иностранным экстремизмом", также откликаются на призывы к участию, сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел.

В пятницу организаторы заявили, что акцент на риске насилия во время демонстраций отвлекает внимание от реальных проблем, которые они пытаются поднять.

По словам организаторов, движение "Gen Z regelt" образовалось всего несколько недель назад и имеет центральную координационную группу из 30 человек.

Хотя группа использует свой сайт для анонсирования демонстраций в 34 городах, она берет на себя ответственность за проведение и организацию лишь четырёх из них – в Кёльне, Берлине, Франкфурте и Мюнхене.

Напомним, во Франции уже более месяца протестуют школьники и студенты против плохих условий обучения. К ним присоединились представители различных профессий и движение "желтых жилетов". Крупнейшие протесты состоялись 17 октября, когда во многих городах Франции произошли грабежи, мародерство и насилие.

В настоящее время во Франции уже объявили о привлечении 70 тысяч правоохранителей во время новой волны протестов в субботу, 31 октября.