Суд у США заборонив адміністрації Трампа чинити тиск на членів виборчих комісій 

Федеральний суддя у США зобов’язав Міністерство юстиції припинити погрожувати державним та місцевим виборчим посадовцям кримінальним переслідуванням на тлі тактики тиску, яку адміністрація Дональда Трампа використовувала протягом останніх тижнів перед проміжними виборами до Конгресу.

Про це повідомляє NBC News, пише "Європейська правда".

Розпорядження Окружного суду в Каліфорнії забороняє вдаватися до погроз та залякувань посадовців чи працівників виборчих комісій з вимогою припинити обробки бюлетенів, що належать особам, які, за твердженням адміністрації, не мають права голосувати.

Окружний суддя США Тріна Томпсон також зобов’язала адміністрацію Трампа припинити вимагати від працівників виборчих дільниць виключати виборців зі списків, відмовляти у видачі бюлетенів або відокремлювати бюлетені на підставі тверджень про те, що деякі виборці не мають права голосу.

"Напередодні виборів високопоставлені посадовці Міністерства юстиції та Міністерства внутрішньої безпеки розпочали кампанію із залякування, погроз та примусу до державних та місцевих посадовців і співробітників, які займаються адмініструванням поточних проміжних виборів 2026 року", – стверджувала суддя.

Це розпорядження було видано після спроб вимагати від таких штатів, як Каліфорнія та Вашингтон, розділяти бюлетені, які, на думку адміністрації, могли бути подані негромадянами.

"Хоча відповідачі стверджують, що їхні дії спрямовані на припинення незаконного голосування негромадян, їхні дії, ймовірно, матимуть наслідком втручання в адміністрування виборів та позбавлення виборчих прав законних виборців", – написала Томпсон.

Рішення судді чинне до 16 листопада, майже через два тижні після дня виборів.

Нагадаємо, проміжні вибори до Конгресу США відбудуться 3 листопада. На них переоберуть третину Сенату та весь склад Палати представників.

Раніше американський президент Дональд Трамп заявив, що виплатить кожному дорослому американцю "дивіденди Трампа" у розмірі $5 тисяч, якщо республіканці збережуть контроль над Конгресом на проміжних виборах у листопаді.

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