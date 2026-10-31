Суд в США запретил администрации Трампа оказывать давление на членов избирательных комиссий

Федеральный судья в США обязал Министерство юстиции прекратить угрожать государственным и местным избирательным должностным лицам уголовным преследованием в контексте тактики давления, которую администрация Дональда Трампа применяла в течение последних недель перед промежуточными выборами в Конгресс.

Об этом сообщает NBC News, пишет "Европейская правда".

Постановление Окружного суда в Калифорнии запрещает прибегать к угрозам и запугиванию должностных лиц или сотрудников избирательных комиссий с требованием прекратить обработку бюллетеней, принадлежащих лицам, которые, по утверждению администрации, не имеют права голосовать.

Окружной судья США Трина Томпсон также обязала администрацию Трампа прекратить требовать от сотрудников избирательных участков исключать избирателей из списков, отказывать в выдаче бюллетеней или отбирать бюллетени на основании утверждений о том, что некоторые избиратели не имеют права голоса.

"Накануне выборов высокопоставленные чиновники Министерства юстиции и Министерства внутренней безопасности развернули кампанию запугивания, угроз и принуждения в отношении государственных и местных должностных лиц и сотрудников, занимающихся проведением текущих промежуточных выборов 2026 года", – заявила судья.

Это распоряжение было издано после попыток потребовать от таких штатов, как Калифорния и Вашингтон, отделять бюллетени, которые, по мнению администрации, могли быть поданы негражданами.

"Хотя ответчики утверждают, что их действия направлены на пресечение незаконного голосования неграждан, их действия, вероятно, приведут к вмешательству в проведение выборов и лишению избирательных прав законных избирателей", – написала Томпсон.

Решение судьи действует до 16 ноября, почти через две недели после дня выборов.

Напомним, промежуточные выборы в Конгресс США состоятся 3 ноября. На них будут переизбраны треть Сената и весь состав Палаты представителей.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что выплатит каждому взрослому американцу "дивиденды Трампа" в размере 5 тысяч долларов, если республиканцы сохранят контроль над Конгрессом на промежуточных выборах в ноябре.

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