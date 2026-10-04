ЗМІ: Мерц у Києві наполягатиме, щоб Україна провела реформи

Під час свого візиту до Києва 4 жовтня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, серед іншого, наполягатиме, щоб український уряд досяг прогресу в реформах.

Про це пише Reuters, інформує "Європейська правда".

Зокрема, про реформи, яких вимагають партнери з ЄС, у першу чергу – у боротьбі з корупцією, стверджує видання.

Мерца під час візиту супроводжують міністр економіки Катеріна Райхе та економічна делегація, до складу якої входять керівники компаній Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence, Quantum Systems та інших.

Зеленський заявив у середу після телефонної розмови з Мерцем, що Україна незабаром укладе угоду з Німеччиною щодо виробництва дронів, ракет та відповідного програмного забезпечення. Очікується, що ключовим напрямком угоди стане швидке виробництво протилітакових дронів, які німецька оборонно-технологічна компанія Quantum успішно випробувала. З літа Росія щодня використовує десятки високошвидкісних реактивних ударних дронів для атак на цивільну та військову інфраструктуру.

У квітні Quantum та український виробник WIY Drones оголосили про створення Quantum WIY Industries – спільного підприємства з виробництва перехоплювального дрона "Стріла" та відповідних технологій протиповітряної оборони.

Угода також передбачає спільну розробку та виробництво зброї з дальністю дії понад 1 000 км (600 миль), яку Україна зможе використовувати для нанесення ударів углиб території Росії.

Раніше Фрідріх Мерц 4 жовтня відвідав у Києві Національну академію наук, яка постраждала від російського удару. Там звернувся до російського правителя Владіміра Путіна із закликом припинити атаки на Україну та продемонструвати готовність до переговорів.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський анонсував "важливі домовленості" між Україною і Німеччиною щодо посилення захисту.