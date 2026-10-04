СМИ: Мерц в Киеве будет настаивать на том, чтобы Украина провела реформы

Во время своего визита в Киев 4 октября канцлер Германии Фридрих Мерц, помимо прочего, будет настаивать на том, чтобы украинское правительство добилось прогресса в проведении реформ.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

В частности, речь идет о реформах, которых требуют партнеры из ЕС, в первую очередь – в борьбе с коррупцией, утверждает издание.

Мерца во время визита сопровождают министр экономики Катерина Райхе и экономическая делегация, в состав которой входят руководители компаний Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence, Quantum Systems и других.

Зеленский заявил в среду после телефонного разговора с Мерцем, что Украина вскоре заключит соглашение с Германией о производстве дронов, ракет и соответствующего программного обеспечения. Ожидается, что ключевым направлением соглашения станет быстрое производство противовоздушных дронов, которые немецкая оборонно-технологическая компания Quantum успешно испытала. С лета Россия ежедневно использует десятки высокоскоростных реактивных ударных дронов для атак на гражданскую и военную инфраструктуру.

В апреле Quantum и украинский производитель WIY Drones объявили о создании Quantum WIY Industries – совместного предприятия по производству перехватывающего дрона "Стрела" и соответствующих технологий противовоздушной обороны.

Соглашение также предусматривает совместную разработку и производство оружия с дальностью действия более 1 000 км (600 миль), которое Украина сможет использовать для нанесения ударов вглубь территории России.

Ранее 4 октября Фридрих Мерц посетил в Киеве Национальную академию наук, пострадавшую от российского удара. Там обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом прекратить атаки на Украину и продемонстрировать готовность к переговорам.

В свою очередь президент Владимир Зеленский анонсировал "важные договоренности" между Украиной и Германией по усилению защиты.