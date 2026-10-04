Мерц розповів про свою поїздку до Києва на тлі атак РФ

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розповів про свою подорож до Києва на тлі посилених російських атак по українській столиці.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Києві, передає кореспондентка "Європейської правди".

Мерца попросили прокоментувати його досвід поїздки до Києва, який щодня піддається атакам РФ.

"Я тричі чув сирену повітряної тривоги. Але тут ми отримуємо тісну та надійну підтримку від посольства Німеччини та уряду України, особливо в контексті реальної загрози", – поділився він.

Мерц зазначив, що йому "жодного разу не довелося шукати укриття".

Варто зауважити, що лише вранці цього дня росіяни вкотре атакували Північний міст у Києві, внаслідок чого постраждали люди.

Цього дня стало відомо, що Німеччина виділила Україні масштабний пакет допомоги на понад 1 млрд євро.

Раніше Фрідріх Мерц 4 жовтня відвідав у Києві Національну академію наук, яка постраждала від російського удару. Там звернувся до російського правителя Владіміра Путіна із закликом припинити атаки на Україну та продемонструвати готовність до переговорів.