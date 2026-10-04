Мерц рассказал о своей поездке в Киев на фоне атак со стороны РФ

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал о своей поездке в Киев на фоне усилившихся российских атак на украинскую столицу.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Киеве, передает корреспондент "Европейской правды".

Мерца попросили прокомментировать его впечатления от поездки в Киев, который ежедневно подвергается атакам РФ.

"Я трижды слышал сирену воздушной тревоги. Но здесь мы получаем тесную и надежную поддержку от посольства Германии и правительства Украины, особенно в контексте реальной угрозы", – поделился он.

Мерц отметил, что ему "ни разу не пришлось искать укрытие".

Стоит заметить, что только утром этого дня россияне в очередной раз атаковали Северный мост в Киеве, в результате чего пострадали люди.

В этот день стало известно, что Германия выделила Украине масштабный пакет помощи на сумму более 1 млрд евро.

Ранее, 4 октября, Фридрих Мерц посетил в Киеве Национальную академию наук, пострадавшую от российского удара. Там обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом прекратить атаки на Украину и продемонстрировать готовность к переговорам.