Карні привітав Квебекську партію з перемогою на виборах провінції

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні привітав Квебекську партію з перемогою на виборах до Національної асамблеї Квебеку – законодавчого органу провінції.

Про це він написав у себе в Х, пише "Європейська правда".

Зокрема, Карні привітав Поля Сен-П’єра Пламондона як нового прем’єр-міністра Квебеку.

"Побудова сильнішого Квебеку – в центрі нашої місії, спрямованої на побудову сильнішої Канади. Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з вами, щоб підтримати підприємства та працівників Квебеку, які постраждали від митних тарифів, створити кращі робочі місця, боротися з бездомністю та допомогти побудувати більше житла по всьому Квебеку", – написав Карні.

Також Карні подякував попередній прем’єр-міністерці провінції Крістін Фрешетт за плідну співпрацю під час її перебування на посаді.

Нагадаємо, у канадській провінції Квебек 5 жовтня пройшли вибори, на яких перемогла Квебекська партія (Parti Québecoise; PQ), відома своїми сепаратистськими поглядами.

Раніше Квебекська партія заявляла про наміри після свого приходу до влади організувати третій референдум про незалежність Квебеку, але не тоді, коли президентом США є Дональд Трамп.

Більше про сепаратизм в іншій канадській провінції та чому це вигідно США, читайте у статті: Сценарій "розколотої Канади": що дає Трампу підтримка сепаратистів з нафтоносної провінції