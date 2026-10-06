Карни поздравил Квебекскую партию с победой на выборах в провинции

Премьер-министр Канады Марк Карни поздравил Квебекскую партию с победой на выборах в Национальную ассамблею Квебека – законодательный орган провинции.

Об этом он написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

В частности, Карни поздравил Поля Сен-Пьера Пламондона с избранием на пост премьер-министра Квебека.

"Создание более сильного Квебека – в центре нашей миссии, направленной на построение более сильной Канады. Я с нетерпением жду сотрудничества с вами, чтобы поддержать предприятия и работников Квебека, пострадавших от таможенных пошлин, создать лучшие рабочие места, бороться с бездомностью и помочь построить больше жилья по всему Квебеку", – написал Карни.

Также Карни поблагодарил предыдущего премьер-министра провинции Кристин Фрешетт за плодотворное сотрудничество во время её пребывания в должности.

Напомним, в канадской провинции Квебек 5 октября прошли выборы, на которых победила Квебекская партия (Parti Québécois; PQ), известная своими сепаратистскими взглядами.

Ранее Квебекская партия заявляла о намерении после прихода к власти организовать третий референдум о независимости Квебека, но не в то время, когда президентом США является Дональд Трамп.

Подробнее о сепаратизме в другой канадской провинции и о том, почему это выгодно США, читайте в статье: Сценарий "расколотой Канады": что дает Трампу поддержка сепаратистов из нефтеносной провинции