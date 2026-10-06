Латвия продлит до конца года операцию по противодействию нелегальной миграции

Правительство Латвии во вторник приняло решение продлить операцию по противодействию нелегальной миграции "Vilkatis" до 31 декабря.

Об этом сообщил журналистам руководитель Центра кризисного управления (KVC) Арвис Зиле, передает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Он признал, что в течение последних двух недель давление на латвийскую границу со стороны нелегальных нарушителей вновь усилилось. Сейчас организаторы нелегальной миграции пытаются переправить мигрантов через границу любыми способами – даже силой выталкивая людей за границу, рассказал Зиле.

Кроме того, в последнее время на границе снова демонтируют и крадут камеры, пояснил он.

Зиле предположил, что усиление давления именно в последние недели могло быть связано с парламентскими выборами в Латвии, однако подчеркнул, что за такой оценкой следует обращаться к органам безопасности.

Он пояснил, что после продления операции её стратегические цели не изменились: необходимо разработать предложения по укреплению возможностей Государственной пограничной службы, чтобы она могла самостоятельно справляться с проблемой нелегальной миграции, без привлечения других служб. Также рассматривается более активное использование технических средств – беспилотников и различных датчиков.

Зиле сообщил, что изначально предлагал продлить операцию до 3 ноября этого года, однако после обсуждения в правительстве было решено продлить её до 31 декабря.

Отвечая на просьбу оценить нынешние результаты операции "Vilkatis", Зиле отметил, что уже в самом начале стало заметно существенное сокращение разницы в количестве случаев нелегальной миграции между Латвией и Литвой. Таким образом, Латвия перестала быть "слабым звеном", отметил он.

За время операции также задержали нескольких организаторов нелегальной миграции – только за последние четыре недели были задержаны четыре таких преступника.

Как сообщалось, для обеспечения безопасности восточной границы Латвии 11 августа началась операция Vilkatis.

Напомним, из-за притока нелегальных иммигрантов Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии усиливает контроль на границе с Латвией.