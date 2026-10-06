Європарламент схвалив програму оборонних інновацій на 115 млн євро

У вівторок депутати Європарламенту схвалили створення програми AGILE (Agile and Rapid Defence Innovation) – нового інструменту з бюджетом 115 млн євро, призначеного для надання швидкої фінансової підтримки малим та середнім підприємствам (МСП), які розробляють нові та проривні оборонні технології.

Про це повідомили у пресслужбі Європарламенту, передає "Європейська правда".

Програма покликана стимулювати інновації за допомогою прискореного надання грантів та доступу до випробувань і сертифікації. Вона надає державам-членам можливість брати участь у визначенні завдань, щоб гарантувати відповідність розроблених продуктів їхнім потребам у бойових можливостях.

Програма буде зосереджена на МСП, стартапах та компаніях, що розширюють свою діяльність, які працюють над новими та революційними оборонними продуктами, включаючи адаптацію цивільних технологій для оборонних застосувань, щоб допомогти подолати розрив між розробкою та впровадженням. Вона забезпечить прискорену процедуру надання грантів, яка займатиме чотири місяці, підкріплюючи роль AGILE як гнучкого доповнення до існуючого набору інструментів оборонної промисловості ЄС.

AGILE також сприятиме налагодженню зв’язків між МСП та так званими "основними гравцями" оборонної промисловості – великими компаніями оборонної галузі, що домінують у секторі, зокрема шляхом спеціалізованого налагодження контактів для збільшення попиту на продукцію, що підтримується програмою AGILE.

"Завдяки AGILE ми прискорюємо шлях від інновацій до впровадження, одночасно зміцнюючи наші МСП, забезпечуючи підтримку Україні, посилюючи заходи захисту від стратегічної залежності, підвищуючи безпеку поставок та забезпечуючи надійний нагляд, щоб допомогти сформувати майбутні оборонні ініціативи ЄС", – заявив Тоніно Пікула, депутат Європейського парламенту від Комітету з питань безпеки та оборони.

Законодавчий акт було ухвалено 536 голосами проти 101, при 16 тих, хто утримався. Тепер його має офіційно затвердити Рада ЄС перед публікацією в Офіційному віснику. Програма почне діяти на початку 2027 року.

Європейська комісія 25 березня презентувала нову Програму гнучких та швидких оборонних інновацій (AGILE) обсягом 115 млн євро, до якої також зможуть долучатися українські компанії.

Наприкінці 2025 року у ЄС запустили Європейську програму оборонної промисловості (EDIP), що передбачає 1,5 млрд євро грантів на 2026-2027 роки. Вона передбачає інтеграцію оборонної промисловості України в оборонно-промисловий комплекс ЄС.