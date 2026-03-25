Єврокомісія презентувала програму оборонних інновацій AGILE на 115 млн євро

Європейська комісія у вівторок, 25 березня, презентувала нову Програму гнучких та швидких оборонних інновацій (AGILE) обсягом 115 млн євро, до якої також зможуть долучатися українські компанії.

Про це повідомляє кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя.

Євросоюз започаткував програму підтримки оборонних інновацій AGILE для прискорення модернізації оборонної промисловості.

"Цей пілотний інструмент покликаний прискорити розробку й тестування прискорених оборонних інновацій та їхнє виведення на ринок, таких як штучний інтелект, квантові технології або безпілотники, з акцентом на підтримку малих і середніх підприємств, включно зі стартапами та компаніями, що масштабуються", – повідомили "ЄвроПравді" в пресслужбі Єврокомісії.

Уточнюється, що програма передбачає "залучення суб'єктів з асоційованих третіх країн, зокрема українських".

Єврокомісарка з питань з питань цифрових і передових технологій, виконавча віцепрезидентка Єврокомісії Хенна Вірккунен повідомила про деталі проєкту.

"Пропозиція регламенту AGILE – це наш новий інструмент фінансування обсягом 150 мільйонів євро. Наразі це пілотний проєкт тривалістю один рік, 2027-й, мета якого – вивести прискорені оборонні технології з лабораторій на поле бою з рекордною швидкістю", – розповіла вона.

За словами Вірккунен, AGILE підтримає від 20 до 30 проєктів, які стосуватимуться найбільш нагальних оборонних потреб держав-членів ЄС.

"Війна в Україні навчила нас, що для підвищення конкурентоспроможності європейської оборонної промисловості ми повинні діяти швидше у наших інноваціях", – додала єврокомісарка.

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс висловив жаль, що "на 2027 рік ми зможемо використати лише 115 мільйонів євро для цієї програми".

"Це все, що ми можемо знайти у наших поточних бюджетах проєктів EDIP, Європейського оборонного фонду та Космічної програми до 2028 року. Ми були б дуже раді використати набагато більше, але це мають вирішувати держави-члени", – повідомив він.

Тим не менш, якщо AGILE продемонструє успіх протягом 2027 року, вона буде продовжена, наголосив єврокомісар.

"Це буде гарною можливістю випробувати AGILE, щоб продовжити роботу з набагато більшими фінансовими ресурсами під час наступного періоду з 2028 по 2035 рік. І ми сподіваємося, що успіх програми AGILE надихне окремі держави-члени на створення подібних національних програм", – підкреслив Андрюс Кубілюс.

Нагадаємо, Єврокомісія у жовтні 2025 року представила комплексний план зміцнення європейських оборонних можливостей, який серед іншого передбачає протидію безпілотникам та іншим загрозам з повітря, моря і космосу.

Крім того, ЄС готується створити захищену систему супутникового зв’язку до 2030 року для здійснення військової розвідки.

