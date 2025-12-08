Рада Євросоюзу схвалила програму інтеграції оборонпрому України та ЄС

Рада Європейського Союзу у понеділок офіційно схвалила Програму європейської оборонної промисловості (EDIP) – інструмент, який зокрема передбачає інтеграцію оборонної промисловості України у оборонно-промисловий комплекс ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні Ради ЄС.

EDIP – інструмент, покликаний підвищити обороноздатність ЄС шляхом зміцнення конкурентоспроможності та оперативності європейської оборонно-технологічної промислової бази. Програма передбачає 1,5 млрд євро грантів на період 2025-2027 років.

З них 300 млн євро виділено на спеціальний Інструмент підтримки України, спрямований на модернізацію та підтримку оборонпрому України та сприяння його інтеграції в ширшу європейську оборонно-промислову екосистему.

Європейський парламент офіційно схвалив EDIP 25 листопада.

Відповідний регламент щодо Програми європейської оборонної промисловості буде підписаний 17 грудня 2025 року і набуде чинності на наступний день після його опублікування в Офіційному віснику ЄС.

Нагадаємо, 16 жовтня Єврокомісія презентувала оборонну "дорожню карту" ЄС, у якій Україну визначили ключовою складовою оборонної готовності ЄС.

