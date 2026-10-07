Рубіо прибув з візитом до Греції на тлі скандалу з посолкою США

Державний секретар США Марко Рубіо у вівторок ввечері прибув до Греції для участі в шостому раунді Стратегічного діалогу між країнами, заплановано підписання низки угод, зокрема у сфері оборонної співпраці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Kathimerini.

Серед тем візиту – регіональні питання, зв'язки між двома країнами, міжнародний розвиток, безпека та правоохоронна діяльність, енергетика, судноплавство, технології, торгівля, інвестиції та оборона.

Рубіо візьме участь у так званому Стратегічному діалозі між США та Греція – інституційною рамкою для співпраці двох країн на високому рівні, заснованою у 2018 році. Попередній раунд відбувся у Вашингтоні в лютому 2024 року за президентства Джо Байдена.

Щодо питань оборони, то, як повідомляється, Греція домовилася про закупівлю американської зброї, включаючи ракети та системи самозахисту, для літаків F-35 та модернізованих винищувачів F-16 Viper. Також очікуються угоди про подальшу підтримку військових систем, включаючи Black Hawk та гелікоптери MH-60R.

У рамках візиту у держсекретаря запланована зустріч з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом та участь в офіційному обіді.

Також очікується, що дипломат виголосить промову у Пніксі, пагорбі поблизу Акрополя, де колись збиралися парламентські збори афінської демократії. У виступі Рубіо звернеться до європейців із закликом "приєднатися до США у відмові від занепаду, захисті нашої спільної спадщини та спільному протистоянні новій ері суперництва великих держав".

Візит держсекретаря супроводжується посиленими заходами безпеки в столиці Греції. Поблизу готелю, де зупинився Рубіо, перекриті дороги, спостерігаються збої у дорожньому русі.

Водночас ввечері у вівторок студентські асоціації, профспілки, союзи та позапарламентські ліві партії зібралися на акцію протесту через візит американського посадовця. Протестувальники спробували пройти до посольства США, але поліція не дозволила їм рухатися.

Варто зазначити, що візит Рубіо затьмарений дипломатичним скандалом – газета The Wall Street Journal нещодавно повідомила, що під час вечері в березні, на якій були присутні грецькі та американські посадовці, посолка США в Афінах Кімберлі Гілфойл сказала міністру енергетики Ставросу Папаставру, що США були причетні до падіння правоцентристського уряду Румунії.

Дипломатка нібито натякнула, що Вашингтон може повалити консервативний кабінет прем’єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса, якщо вважатиме це за потрібне. У грецькому уряді заперечили ці повідомлення.

За даними ЗМІ, Греція також прагне придбати броньовані машини Stryker із резервів США.