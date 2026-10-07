Рубио прибыл с визитом в Грецию на фоне скандала с послом США

Государственный секретарь США Марко Рубио во вторник вечером прибыл в Грецию для участия в шестом раунде Стратегического диалога между странами; запланировано подписание ряда соглашений, в частности в сфере оборонного сотрудничества.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Kathimerini.

Среди тем визита – региональные вопросы, связи между двумя странами, международное развитие, безопасность и правоохранительная деятельность, энергетика, судоходство, технологии, торговля, инвестиции и оборона.

Рубио примет участие в так называемом Стратегическом диалоге между США и Грецией – институциональной платформе для сотрудничества двух стран на высоком уровне, созданной в 2018 году. Предыдущий раунд состоялся в Вашингтоне в феврале 2024 года при президентстве Джо Байдена.

Что касается вопросов обороны, то, как сообщается, Греция договорилась о закупке американского оружия, включая ракеты и системы самозащиты, для самолетов F-35 и модернизированных истребителей F-16 Viper. Также ожидаются соглашения о дальнейшей поддержке военных систем, включая вертолеты Black Hawk и MH-60R.

В рамках визита у госсекретаря запланирована встреча с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и участие в официальном обеде.

Также ожидается, что дипломат выступит с речью на Пниксе, холме недалеко от Акрополя, где когда-то собиралось парламентское собрание афинской демократии. В своем выступлении Рубио обратится к европейцам с призывом "присоединиться к США в отказе от упадка, защите нашего общего наследия и совместном противостоянии новой эре соперничества великих держав".

Визит госсекретаря сопровождается усиленными мерами безопасности в столице Греции. Вблизи отеля, где остановился Рубио, перекрыты дороги, наблюдаются сбои в дорожном движении.

В то же время вечером во вторник студенческие ассоциации, профсоюзы, союзы и внепарламентские левые партии собрались на акцию протеста в связи с визитом американского чиновника. Протестующие попытались пройти к посольству США, но полиция не позволила им двигаться дальше.

Стоит отметить, что визит Рубио омрачен дипломатическим скандалом – газета The Wall Street Journal недавно сообщила, что во время ужина в марте, на котором присутствовали греческие и американские чиновники, посол США в Афинах Кимберли Гилфойл сказала министру энергетики Ставросу Папаставру, что США причастны к падению правоцентристского правительства Румынии.

Дипломатка якобы намекнула, что Вашингтон может свергнуть консервативный кабинет премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, если сочтёт это необходимым. В греческом правительстве опровергли эти сообщения.

По данным СМИ, Греция также стремится приобрести бронированные машины Stryker из резервов США.