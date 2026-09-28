Афіни заперечили повідомлення про те, що посолка США погрожувала повалити грецький уряд

У понеділок грецький уряд заперечив повідомлення про те, що посолка США в Греції нібито натякнула, що Вашингтон може повалити консервативний кабінет прем’єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса, якщо вважатиме це за потрібне.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Речник уряду Павлос Марінакіс заявив, що "ніколи не йшлося про погрози на адресу грецького уряду".

"А якщо серйозно, то щось подібне ніколи не було б прийнятним", – додав він.

Газета The Wall Street Journal стверджувала, що під час вечері в березні, на якій були присутні грецькі та американські посадовці, посолка Кімберлі Гілфойл сказала міністру енергетики Ставросу Папаставру, що США були причетні до падіння правоцентристського уряду Румунії.

"Ми можемо зробити це з будь-якою країною, яку захочемо. Ми можемо зробити це й тут", – як повідомляється, сказала вона. Газета WSJ процитувала особу, яка була присутня на вечері, та інших, яким згодом розповіли про цей нібито інцидент.

За даними WSJ, Папаставру відповів, що США не можуть замінити обраний уряд Греції. Адвокат Гілфойл заперечив описаний варіант перебігу розмови.

Опозиційні партії закликали уряд у понеділок надати пояснення щодо цього інциденту.

Гілфойл відіграла важливу роль у просуванні "Вертикального газового коридору" – регіонального інфраструктурного проєкту, призначеного для транспортування американського природного газу з Греції через Болгарію та Румунію до Центральної та Східної Європи.

Марінакіс заявив у понеділок, що відносини з Вашингтоном наразі є "ближчими та стабільнішими, ніж будь-коли… і ґрунтуються на взаємній повазі та спільних цінностях".

"Уряд Греції працює над енергетичним та геополітичним оновленням країни та служить суспільним інтересам. Він не втручається у конкуренцію між комерційними та діловими інтересами", – додав він.

У Греції раніше заявили, що президент США Дональд Трамп має історичну нагоду закріпити своє місце як лідера західної цивілізації, допомігши Афінам домогтися угоди з британцями щодо повернення мармурових скульптур Парфенону.

За даними ЗМІ, Греція також прагне придбати броньовані машини Stryker із резервів США.