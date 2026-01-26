В ЄС почали нове розслідування щодо соцмережі Маска через ШІ-бот Grok

Єврокомісія офіційно оголосила про запуск нового розслідування проти соцмережі X у межах Акта про цифрові послуги (DSA), зокрема, через чат-бот штучного інтелекту Grok, який міг сприяти поширенню нелегального контенту сексуального характеру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресреліз Єврокомісії.

Брюссель підозрює, що соцмережа Х Ілона Маска не провела належної оцінки ризиків перед впровадженням Grok на території ЄС.

Основні претензії стосуються поширення нелегального контенту: зокрема, створення за допомогою ШІ маніпулятивних зображень сексуального характеру, що можуть включати матеріали із сексуальною наругою над дітьми.

Комісія вивчає, як функції Grok впливають на фізичне та психічне здоров'я користувачів, а також чи не сприяють вони гендерному насильству.

Окрім нового провадження, Єврокомісія розширила вже відкрите розслідування від грудня 2023 року. Тепер воно охоплює і систему рекомендацій X, яку нещодавно перевели на алгоритми на базі того ж Grok.

У Брюсселі зазначають, що деякі ризики вже "матеріалізувалися", завдаючи серйозної шкоди громадянам ЄС. Зокрема, у запитах до X згадувалися випадки генерації ботом антисемітського контенту в середині 2025 року.

Нагадаємо, британський регулятор Ofcom розпочав розслідування щодо платформи X Ілона Маска.

Також Британія планує запровадити закон, що криміналізує створення фейкових інтимних зображень без згоди.

Подібні заходи анонсувала і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.